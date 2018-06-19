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شؤون فلسطينية

الليلة.. أمريكا ستُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان لهذا السبب

الليلة.. أمريكا ستُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان لهذا السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعقد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، عند منتصف هذه الليلة، مؤتمراً صحفياً استثنائياً مشتركاً مع سفيرته في الأمم المتحدة نيكي هايلي، في مبنى وزارة الخارجية؛ لإعلان انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ وذلك احتجاجاً على ما تصفه الولايات المتحدة بـ "الانحياز غير العادل لمجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتحتج الولايات المتحدة على كل الانتقادات التي يوجهها المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي من خلال منظمات الأمم المتحدة، وعبر مختلف المحافل الدولية.

وكانت واشنطن، طالبت مجلس حقوق الإنسان مراراً بعدم نشر أسماء الشركات التي تقوم بنشاطات تجارية أو تستثمر في المستوطنات الإسرائيلية، المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما وتحتج واشنطن وتقول بأن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة، التي يتم مناقشة انتهاكاتها لحقوق الإنسان في المجلس شهرياً تحت البند السابع".

ويعتبر انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان تجسيداً للتناقضات في موقف الولايات المتحدة، التي تتشدق كثيراً بضرورة الاستناد للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكنها في الوقت ذاته، تتغاضى عن جرائم وانتهاكات إسرائيل السافرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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