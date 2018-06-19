إصابة مواطن برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله، اليوم، الثلاثاء.وأفادت مصادر محلية، أن مواطناً أصيب بالرصاص الحي قرب المزرعة الغربية، في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).كما دارت مواجهات بين عشرات الطلبة، وقوات الاحتلال على المدخل الشرقي لجامعة بيرزيت، خلال انسحابها من قرية المزرعة الغربية.