محافظ غزة يشارك في استقبال بعثة نادي (هلال القدس)

رام الله - دنيا الوطنشارك إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، في حفل الاستقبال، الذي أقامته مؤسسة أمواج الإعلامية لبعثة نادي (هلال القدس) القادمة إلى قطاع غزة؛ للمشاركة في نهائي كأس فلسطين، أمام نادي شباب خانيونس، وذلك في مطعم البحار على شاطيء بحر غزة.ورحب الوزير أبو النجا، ببعثة نادي هلال القدس بين أبناء شعبهم في قطاع غزة، قائلاً: إن هذه الزيارة للفريق الهلالي تكتسب أهمية قصوى فهو القادم من المدينة المقدسة عاصمة فلسطين الأبدية، مؤكداً أن القدس اليوم، يمثلها أبطالها الذين جاؤوا إلى غزة لأنهم يحبون أهلها، ولا يؤيدون الحصار والانقسام، وكي تبقى فلسطين واحدة موحدة.وأشار إلى أن مدينة القدس، التي تتعرض لهجمة كبيرة، تأبى إلا أن تتحدى كل ذلك، وترسل فريقها المقدسي البطل المتوج بالدوري والكاس إلى قطاع غزة؛ لتؤكد على أنها ستظل فلسطينية عربية.وأضاف أبو النجا، أن هذه الزيارة والحرص على إقامة مباراة نهائي كاس فلسطين للمرة الرابعة على التوالي، تؤكد على مدى تلاحم أبناء شعبنا، وقدرتهم على تجاوز كافة المعيقات من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية.