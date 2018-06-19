وزير الصحة يُطلع الخارجية النمساوية على آخر التطورات الصحية بفلسطين

أطلع وزير الصحة د. جواد عواد، مساء اليوم، مدير منطقة الشرق الأوسط والأدنى في الخارجية النمساوية د. ثومس نادر، على آخر التطورات الصحية في محافظات الوطن.

من جانبه، أكد د. ثومس على أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن كثب على الوضع الصحي في فلسطين، حيث سيعمل على تقديم تقرير مفصل للخارجية النمساوية حول القطاع الصحي الفلسطيني، بناء على مشاهدات واجتماعات، عقدها مع المسؤولين الفلسطينيين، لاسيما وزير الصحة.











رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع السفير النمساوي نادر، بحضور ممثل النمسا لدى فلسطين السيد أندريا ناسي، وذلك في مكتب وزير الصحة برام الله.واستعرض الوزير عواد، آخر التطورات على الصعيد الصحي، وما يعانيه القطاع الصحي من إعاقات واعتداءات من قبل سلطات الاحتلال، وما تخلفه من نتائج كارثية على المواطنين والمرضى والجرحى.كما تناول الاجتماع الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة على كافة الصُعد، لاسيما بناء المشافي، والمراكز الطبية، والعيادات، وتزويدها بالكوادر، والمعدات الطبية اللازمة، إضافة إلى انتهاج الوزارة للسياسات الوطنية بتوطين الخدمات الطبية، والعمل على توفير الخدمات، والرعاية الصحية لكافة المواطنين.وشدد وزير الصحة على ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال، لوقف ممارساتها ضد القطاع الصحي والكوادر الطبية، والعمل على ردع انتهاكاتها لحقوق المرضى في تلقي العلاج، ووقف سياساتها العنصرية في تأخير ورفض إصدار التصاريح اللازمة للمرضى المحولين من قبل وزارة الصحة؛ لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.