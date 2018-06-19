شؤون فلسطينية

التجمع الصحفي الديمقراطي يستهجن الاعتداء على الصحفيين بساحة السرايا بغزة

التجمع الصحفي الديمقراطي يستهجن الاعتداء على الصحفيين بساحة السرايا بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استهجن التجمع الصحفي الديمقراطي ما قامت به عناصر محسوبة على حركة حماس بالاعتداء على الزملاء الصحفيين في المظاهرة المطلبية التي خرجت ظهر أمس في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للمطالبة برفع العقوبات عن القطاع.

واستغرب التجمع اعتداء هذه العناصر على الصحفيين والمُعتصمين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم الذي كفلها القانون، وأن ومحاولات فضّ الاعتصام بالقوة يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي.

ودعا التجمع إلى الالتزام بقرار نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومقاطعة أخبار الاجهزة الأمنية في غزة والضفة والضغط عليم لوقف سياسة الاعتداء وتكميم الأفواه، والعمل على محاسبة المتورطين في الاعتداء على الصحفيين.

وعبّر التجمع عن تضامنه وإسناده الكامل للزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء بأي شكلٍ كان، وعُرف منهم: مثنى النجار، وعز الدين أبو عيشه، وطارق وشاح، ووسيم مقداد، ورشاد العمصي، وناهد أبو هربيد، ومنع مراسل وكالة وطن الاخبارية والصحفية شرين خليفه من التغطية والتصوير، والاعتداء على طاقم فريق "تقدمي" الإعلامي بالضرب ومصادرة معداتهم وهم الزملاء الصحفيين محمد سالم وضياء مليحة عمار كسكين ومنعهم من ممارسة عملهم.

وختامًا، نؤكد على ضرورة الوقوف أمام هذه الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وعلى كافة الأطر الصحفية اسناد ودعم كافة الزملاء في ميادين عملهم.

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