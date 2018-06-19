العاهل الاردني: يجب التوصل لسلام يُمكّن من إقامة الدولة الفلسطينية.. مستمرون بحماية المقدسات

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال استقباله، جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات مساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية اليوم الثلاثاء.وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أهمية دور الولايات المتحدة بهذا الخصوص، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الغد).في السياق، أكد العاهل الاردني، أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.وأشار إلى أن الأردن، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.