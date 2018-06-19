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شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية ترفض اعترافات قتلة عائلة دوابشة بنابلس

محكمة إسرائيلية ترفض اعترافات قتلة عائلة دوابشة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، الاعترافات التي قدمت للمستوطنين الذين أعدموا عائلة دوابشة حرقا في بلدة دوما بنابلس عام 2015.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن القضاة اعتبروا أن تلك الاعترافات انتزعت من المشتبه بهم بتنفيذ الجريمة تحت التعذيب ولا يمكن الأخذ بها.

وقررت المحكمة استبعاد تلك الاعترافات من المحكمة للمشتبه بهما بتنفيذ العملية، لكنها قبلت اعترافات المتهم الرئيس بالجريمة عميرام بن أولئيل والتي أخذت قبل تعرضه للتعذيب في وقت لاحق، ورفضت اعترافات المتهم الآخر، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

ويحاول فريق الدفاع عن المستوطنين القتلة محاولة منع إدانتهم بتنفيذ الجريمة مع عدم وجود اعترافات بعيدا عن تلك التي اتخذت تحت التعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن العام "الشاباك".

ويقضي القانون الإسرائيلي بعدم القبول بأي أدلة لا تخرج من المشتبه بهم إلا بمحض إرادتهم.

وحضر المحاكمة جد العائلة حسين دوابشة ونواب من القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي.

وقال حسين دوابشة جد الطفل أحمد قبيل بدء المحاكمة أنهم فوجئوا بتحويل القضية إلى إثبات صحة الاعترافات بعد أن كانت الاتهامات واضحة ضدهم. مطالبا بضرورة تطبيق الأحكام القانونية ضدهم وإصدار حكم بإعدام القتلة.

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