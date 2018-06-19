مؤتمر حزب (الشين فين) الايرلندي يدعو للاعتراف بفلسطين ومقاطعة اسرائيل

عفيف صافية،

رام الله - دنيا الوطناعتمد المؤتمر العام لحزب (الشين فين) الايرلندي في ختام أعماله بمدينة بلفاست، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات المهمة دعما للقضية الفلسطينية، كان من أهمها الدعوة لطرد السفير الاسرائيلي، ومقاطعة اسرائيل، والدعوة الى تطبيق قرارات مجلسي النواب والشيوخ للاعتراف بدولة فلسطين.ومثّلحركة فتح في المؤتمر، نائب المفوض العام للعلاقات لدولية للحركة، الذي ألقى كلمة أمام المؤتمر تضمنت عددا من النقاط الأساسية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتشير الى اجراءات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وممارسة الاعتقالات والقتل وتضيق حرية الحركة والتنقل، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وكان صافية التقى خلال المؤتمر، زعيمة حزب الشين فين ماري لو ماكدونالد، ورئيسه في بلفاست كيران كيرني، حيث أكد قادة الحزب على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال، ومواصلة تقديم الدعم والمساعدة لاستعادة الوحدة الفلسطينية .