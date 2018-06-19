إسرائيل تبدأ أولى خطوات شرعنة استهداف مطلقي الطائرات الورقية

بدأت إسرائيل بأولى خطواتها تجاه مطلقي الطائرات الوقية في قطاع غزة بتنفيذ عمليات اغتيال ضدهم، وذلك بعد جدل حاد في الأوساط السياسية والعسكرية.





أفيحاي ماندلبليت

رام الله - دنيا الوطنوقالالمستشار القانوني للحكومة: "في حال استخدمت تلك الطائرات لأغراض عسكرية قتالية حربية، تصبح هدفا عسكريا مشروعا"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وفي الأيام الأخيرة حاول الجيش تبرير عدم استهدافه لمطلقي الطائرات الورقية بشكل مباشر لعدم وجود مصوغات قانونية لذلك تؤكد أن هذه الطائرات تشكل تهديدا حقيقيا.وأثير الجدل في إسرائيل مؤخرا بشأن مطلقي تلك الطائرات وسط مطالبات من الوزراء باستهدافهم.