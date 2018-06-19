شاهد: أجواء كأس العام في مدينة (روابي)

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتفي أجواء عائلية، وجلسات خارجية جميلة نصبت في (الكيوسنتر) في مدينة (روابي)، أكبر شاشات عرض في فلسطين لتخلق أجواء رياضية مميزة وأجواء عائلية خاصة في عيد الفطر السعيد، حيث تزامنت مباريات كأس العالم هذا العام مع عيد الفطر السعيد،.وقد شهد (الكيوسنتر) في مدينة روابي إقبالا شديداً من المواطنين في فترة الأعياد مما يوفره المكان من متعة التسوق والخصومات الكبيرة والأجواء العائلية، كما تم تنظيم العديد من النشاطات الترفيهية التي تناسب كافة الأذواق وتتوافق مع مختلف الأعمار.