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الإعلام: "قانون منع الأذان" عدوان على حرية العبادة

الإعلام: "قانون منع الأذان" عدوان على حرية العبادة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الإعلام: إنها ترى في مناقشة ما تسمى (لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي) لقانون إسكات الأذان من جديد، عدوانًا على حرية العبادة، واستكماًلًا لفصول الحرب على بيوت الله، واستهداف المقدسات والكنائس بالضرائب الباهظة.

وأكدت، أن ادعاءات الاحتلال حول الأذان، وأنه "مصدر ضوضاء قوي وغير معقول" تطرف ومس بحرية العبادة، وتحريض على  تنفيذ هجمات إرهابية ضد المساجد والاعتداء على المصلين، ومنعهم من تأدية شعائرهم.

واعتبرت الوزارة تزامن إعادة مناقشة هذا القانون العنصري، بالتزامن مع الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى، ونصب نقطة مراقبة، واقتلاع أشجار في منطقة باب الرحمة، واقتحام قيادة شرطة الاحتلال للمسجد، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج في باحاته، دعوة صريحة للإرهاب وتشجيعًا على التطرف والعربدة.

وتدعو المنظمات الدولية الساهرة على حرية الأديان والعبادة، وخاصة منظمتي المؤتمر الإسلامي و(يونسكو) لرفع الصوت عاليًا ضد هذا القانون العنصري، ومحاولات تشريع الفاشية.

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