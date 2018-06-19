مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أنا الشاب خليل ياسر خليل الفقي، أصيب بعيار ناري في الساق الايمن، خلال احداث مسيرات العودة، وأسفر عن ذلك تهتك في عظمتي الساق وعيب في الاوعية الدموية.
اجريت لي عدة عمليات تثبيت وتوصيل للاوعية الدموية، والان انا بحاجة الى اجراء عمليات اخرى في الخارج.
أناشد الرئيس والجهات المعنية بمساعدتي في الخروج لاستكمال العلاج.
للتواصل 0599371048
أنا الشاب خليل ياسر خليل الفقي، أصيب بعيار ناري في الساق الايمن، خلال احداث مسيرات العودة، وأسفر عن ذلك تهتك في عظمتي الساق وعيب في الاوعية الدموية.
اجريت لي عدة عمليات تثبيت وتوصيل للاوعية الدموية، والان انا بحاجة الى اجراء عمليات اخرى في الخارج.
أناشد الرئيس والجهات المعنية بمساعدتي في الخروج لاستكمال العلاج.
للتواصل 0599371048
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