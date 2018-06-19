عاجل

  • هدف اول للمنتخب الياباني من ضربة جزاء في الدقيقة 5

  • ضربة جزاء للمنتخب الياباني وطرد المدافع

  • انطلاق الشوط الاول من مباراة اليابان وكولومبيا

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُقدم لائحة اتهام ضد قبطان سفينة الحرية بغزة

سلطات الاحتلال تُقدم لائحة اتهام ضد قبطان سفينة الحرية بغزة
سهيل العامودي قبطان سفينة الحرية
رام الله - دنيا الوطن
قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام أمام محكمة بئر السبع، ضد قبطان سفينة الحرية، التي كانت البحرية الإسرائيلية هاجمتها منذ أسابيع، واعتقلت من كانوا على متنها، قبل أن تُطلق سراحهم عدا قبطانها.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية: تم تقديم لائحة الاتهام ضد سهيل العامودي (56 عاماً)، بزعم تقديم خدمات غير قانونية والعمل لصالح حركة حماس، من خلال تقديم خدمات لها مقابل أموال.

ووفق صحيفة (القدس)، فقد نسبت لائحة الاتهام للعامودي، بأنه قام بشراء قاربين بين عامي 2015 و2016 لصالح حماس من أجل السفر عبرهما في البحر، لدى محاولتها كسر الطوق الأمني على البحر.

أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

عشراوي: التحركات الأمريكية المشبوهة بالمنطقة تتطلب تحركا أوروبيا ودوليا حازما

عشراوي: التحركات الأمريكية المشبوهة بالمنطقة تتطلب تحركا أوروبيا ودوليا حازما

وفاة فتى غرقاً ببركة سباحة في نابلس

وفاة فتى غرقاً ببركة سباحة في نابلس

مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين شرق يطا

مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين شرق يطا

الخضور: نتائج التوجيهي والآلية سيتم تحديدهما في الأول من يوليو

الخضور: نتائج التوجيهي والآلية سيتم تحديدهما في الأول من يوليو

بلدية غزة تَجمع وتُرحل (3800) طن من النفايات خلال العيد

بلدية غزة تَجمع وتُرحل (3800) طن من النفايات خلال العيد

طَالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر بـ (معبر رفح) غداً الأربعاء

طَالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر بـ (معبر رفح) غداً الأربعاء

هلال القدس يصل غزة لخوض مباراة ذهاب كأس فلسطين مع شباب خانيونس

هلال القدس يصل غزة لخوض مباراة ذهاب كأس فلسطين مع شباب خانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

عشراوي: التحركات الأمريكية المشبوهة بالمنطقة تتطلب تحركا أوروبيا ودوليا حازما

عشراوي: التحركات الأمريكية المشبوهة بالمنطقة تتطلب تحركا أوروبيا ودوليا حازما

وفاة فتى غرقاً ببركة سباحة في نابلس

وفاة فتى غرقاً ببركة سباحة في نابلس

مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين شرق يطا

مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين شرق يطا

بلدية غزة تَجمع وتُرحل (3800) طن من النفايات خلال العيد

بلدية غزة تَجمع وتُرحل (3800) طن من النفايات خلال العيد

هلال القدس يصل غزة لخوض مباراة ذهاب كأس فلسطين مع شباب خانيونس

هلال القدس يصل غزة لخوض مباراة ذهاب كأس فلسطين مع شباب خانيونس

قادة إسرائيل يواصلون التحريض على أيمن عودة

قادة إسرائيل يواصلون التحريض على أيمن عودة

محكمة إسرائيلية ترفض طلب درعي بسحب جنسية أسير

محكمة إسرائيلية ترفض طلب درعي بسحب جنسية أسير

منوعات

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ&#34;فضايح&#34;

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ"فضايح"

هل قلدت غادة عبدالرازق مشهد حرق &#34;معاذ الكساسبة&#34; في &#34;ضد مجهول&#34;؟

هل قلدت غادة عبدالرازق مشهد حرق "معاذ الكساسبة" في "ضد مجهول"؟

بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; خارج الحبس رغم عدم انتهاء فترة الحكم

بطلة كليب "عندي ظروف" خارج الحبس رغم عدم انتهاء فترة الحكم

لأول مرة.. حفل لمحمد عساف في السعودية

لأول مرة.. حفل لمحمد عساف في السعودية

وفاة آمال فريد بعد صراع مع المرض

وفاة آمال فريد بعد صراع مع المرض

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: &#34;والله بحبك موت&#34;

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: "والله بحبك موت"

عربي

القوات الموالية للحكومة اليمنية تقتحم مطار الحديدة

القوات الموالية للحكومة اليمنية تقتحم مطار الحديدة

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

قرقاش: التقارب &#34;القطري الإيراني&#34; انتهازي ومفضوح

قرقاش: التقارب "القطري الإيراني" انتهازي ومفضوح

قوات التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

قوات التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة