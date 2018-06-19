سلطات الاحتلال تُقدم لائحة اتهام ضد قبطان سفينة الحرية بغزة

رام الله - دنيا الوطنقدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام أمام محكمة بئر السبع، ضد قبطان سفينة الحرية، التي كانت البحرية الإسرائيلية هاجمتها منذ أسابيع، واعتقلت من كانوا على متنها، قبل أن تُطلق سراحهم عدا قبطانها.وقالت القناة الثانية الإسرائيلية: تم تقديم لائحة الاتهام ضد سهيل العامودي (56 عاماً)، بزعم تقديم خدمات غير قانونية والعمل لصالح حركة حماس، من خلال تقديم خدمات لها مقابل أموال.ووفق صحيفة (القدس)، فقد نسبت لائحة الاتهام للعامودي، بأنه قام بشراء قاربين بين عامي 2015 و2016 لصالح حماس من أجل السفر عبرهما في البحر، لدى محاولتها كسر الطوق الأمني على البحر.