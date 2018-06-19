وفاة فتى غرقاً ببركة سباحة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي فتى مصرعه مساء أمس، الاثنين، غرقاً ببركة سباحة شرق نابلس.وأفاد المقدم أمجد فراحته، مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة نابلس، أن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقاً بظروف وفاة حدث يبلغ من العمر (12عاماً)، غرقاً أثناء السباحة في قرية العقربانية شمال شرق نابلس، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال: "إن النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثة، لحين عرضها على الطب الشرعي".