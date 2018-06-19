مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين شرق يطا

راتب الجبور،

رام الله - دنيا الوطنجرّف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، عشرات الدونمات من الأراضي القريبة من مستوطنة (ماعون) المحاذية لقرية التوانة شرق بلدة يطا جنوب الضفة الغربية.وقالمنسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل: "إن مستوطني (ماعون) اصطحبوا آلياتهم الثقيلة، وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها لعائلات مر وأبو قبيطة ومغنم، بهدف توسيع مستوطنتي (ماعون) و(حافات ماعون) المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن حملة مسعورة تقوم بها قوات الاحتلال ومستوطنوها منذ عدة أشهر، بهدف توسيع عدة مستوطنات على حساب أراضي المواطنين شرق يطا، ومنها مستوطنات (كرمئيل) و(وأفيجال) و(متسبي يئير)، إضافة إلى مستوطنتي (ماعون) و(حافات ماعون).وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، تمنع منذ عدة أعوام، المزارعين وأصحاب الأراضي المذكورة، من الوصول إلى أراضيهم التي شرع المستوطنون بتدميرها وتجريفها بحماية جنود الاحتلال.