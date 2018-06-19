الخضور: نتائج التوجيهي والآلية سيتم تحديدهما في الأول من يوليو

خاص دنيا الوطنأكد صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أنه سيتم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الحالي 2018 في الأول من تموز/ يوليو.وأشار الخضور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن ذلك، جاء خلال اجتماع للجنة الامتحانات برئاسة الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي.وفي السياق ذاته، أوضح الناطق باسم الوزارة، أن آلية إعلان نتائج الثانوية العامة، سيتم تحديدها كذلك في الأول من تموز/ يوليو.