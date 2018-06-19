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شؤون فلسطينية

بلدية غزة تَجمع وتُرحل (3800) طن من النفايات خلال العيد

بلدية غزة تَجمع وتُرحل (3800) طن من النفايات خلال العيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية غزة، أن طواقمها تمكنت من جمع وترحيل نحو 3 آلاف و800 طن من النفايات خلال فترة عيد الفطر والممتدة من يوم الخميس، الذي سبق العيد، وحتى يوم أمس الاثنين، من كافة مناطق وأحياء مدينة غزة، لاسيما الأسواق والمنطقة التجارية في شارع عمر المختار.

وأفاد رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة، ماجد سكر، أن طواقم البلدية، عملت على مدار الساعة في اليوم الذي سبق العيد، حيث تم تخصيص ورديتين صباحية وليلية، وفقاً لخطة العيد التي تم وضعها للقيام بمهمة جمع وترحيل النفايات من كافة مناطق المدينة.

وبين أن وردية صباحية واحدة عملت في اليوم الأول للعيد، وقامت بجمع النفايات المنزلية، وتفريغ كافة الحاويات، وترحيلها للمكب الرئيس شرقي المدينة، فيما تم توزيع العمل على ورديتين صباحية ومسائية في اليومين الثاني والثالث للعيد لجمع النفايات المنزلية من بيوت المواطنين في كافة أحياء المدينة.

ولفت سكر إلى أن أكثر من ( 370) عامل نظافة، عملوا على مدار الساعة خلال يوم السبت، الذي سبق العيد، وذلك بهدف جمع النفايات من كافة المناطق والأحياء استعداداً لاستقبال العيد.

وفيما يتعلق بفتح الحدائق واستقبال المواطنين، أوضحت البلدية أن آلاف المواطنين، توافدوا على  الحدائق العامة في المدينة، لاسيما حدائق الجندي المجهول، والمتنزه الرئيس في شارع عمر المختار، وحديقة الحيوان جنوب حي الزيتون، حيث عملت البلدية على تجهيز الحدائق وصيانتها قبل العيد، استعداداً لاستقبال المواطنين.

وبخصوص توفير المياه لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، أكدت  البلدية أنه تم تشغيل جميع آبار المياه في المدينة لتوفير المياه بنفس الكمية التي تم ضخها طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، حيث تم تزويد كافة مناطق المدينة بكميات كافية من المياه، وكذلك تمت معالجة 182 إشارة مختلفة للصرف الصحي في مناطق مختلفة من المدينة.

وفيما يتعلق بتنظيم الأسواق والشوارع العامة ومنع أصحاب البسطات العشوائية من التعدي على الأرصفة والطرقات في الأيام التي سبقت العيد، أوضحت البلدية، أن طواقمها حافظت على النظام بالتعاون مع شرطة البلديات، وتم تسهيل حركة المواطنين وتنظيم عمل الباعة المتجولين، والسماح لهم للبيع في المناطق التي لاتعيق الحركة.

وبينت، أن جميع مناطق المدينة، كانت مفتوحة أمام السيارات والمارة باستثناء المنطقة الشرقية من شارع عمر المختار والممتدة من ميدان فلسطين غرباً وحتى حديقة الشجاعية شرقاً، والتي تم إغلاقها بالتعاون مع شرطة المرور في آخر ثلاثة أيام من شهر رمضان، وقبل العيد أمام السيارات فقط للتقليل من حالة الازدحام الشديد، الذي شهدتها المنطقة، وتسهيل حركة المتسوقين، ومنع حوادث السير.

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