طَالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر بـ (معبر رفح) غداً الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء، سيكون للحافلات من رقم 6 إلى 9، للكشف الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد الماضي.وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم غدٍ الأربعاء في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم؛ لتسهيل سفرهم.