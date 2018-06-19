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دولي

مصرع شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار بالسويد

مصرع شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار بالسويد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعه، مساء أمس الاثنين، فيما أصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في مدينة مالمو الساحلية في جنوب السويد، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقال  ستيفان سودرهولم الناطق باسم الشرطة: "إن شاباً (18 عاماً) توفي أثناء الليل نتيجة إطلاق النار، وكان الخمسة نقلوا جميعاً إلى المستشفى بعد الحادث"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الحياة اللندنية).

واستجوبت الشرطة الشهود، بعد إغلاق المنطقة، التي وقع فيها إطلاق النار، ولم تعتقل الشرطة أحداً، لكنها أكدت أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

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