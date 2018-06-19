مصرع شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار بالسويد

ستيفان سودرهولم

رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه، مساء أمس الاثنين، فيما أصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في مدينة مالمو الساحلية في جنوب السويد، وفق ما ذكرت الشرطة.وقالالناطق باسم الشرطة: "إن شاباً (18 عاماً) توفي أثناء الليل نتيجة إطلاق النار، وكان الخمسة نقلوا جميعاً إلى المستشفى بعد الحادث"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الحياة اللندنية).واستجوبت الشرطة الشهود، بعد إغلاق المنطقة، التي وقع فيها إطلاق النار، ولم تعتقل الشرطة أحداً، لكنها أكدت أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.