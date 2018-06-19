شؤون فلسطينية

قادة إسرائيل يواصلون التحريض على أيمن عودة

قادة إسرائيل يواصلون التحريض على أيمن عودة
رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل قادة الحكومة الإسرائيلية، التحريض ضد النواب العرب في الكنيست، حيث طلب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي ماندلبليت، بالتحقيق مع رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة بزعم "مخالفة القانون".

واتهم أردان، عودة بأنه شارك في مؤتمر عقد شرق القدس، أمس بمشاركة فصائل فلسطينية، تصنفها إسرائيل بأنها منظمات "إرهابية" ومحظورة.

وقال: "إن عودة وفر دليلاً إضافياً على تصرفه كعدو لدولة إسرائيل".

يذكر، أن الشرطة الإسرائيلية، داهمت المؤتمر أمس، ومنعت عقده واعتقلت عدداً من المشاركين فيه.

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