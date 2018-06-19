غرينبلات: اجتماع الملك عبد الله ونتنياهو مهم لكل المنطقة

رام الله - دنيا الوطنأكد جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي لعملية السلام، أن اللقاء الذي عقد أمس، بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأردنية عمان، مهم جدًا للمنطقة بأسرها.وكتب غرينبلات عبر صفحته بموقع (تويتر)، قائلًا: إن الاجتماع كان مهماً للبلدين وللمنطقة بأكملها، مُعرباً عن سعادته بالاجتماع وبحثه القضايا المركزية المهمة.يذكر، أن الملك عبد الله، استقبل نتنياهو في قصره الملكي في عمان في لقاء مفاجئ لم يُعلن عنه مسبقاً، وبحثا العديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية.