القوات الموالية للحكومة اليمنية تقتحم مطار الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت القوات الموالية للحكومة اليمنية، مطار الحديدة، اليوم، الثلاثاء، بعد نحو اسبوع من المعارك، حسبما أعلنت الإمارات التي تساند القوات في معاركها ضد المتمردين الحوثيين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، المقاومة اليمنية المشتركة تدخل مطار الحديدة في عملية عسكرية نوعية، ودفاعات جماعات الحوثي تتهاوى".
اقتحمت القوات الموالية للحكومة اليمنية، مطار الحديدة، اليوم، الثلاثاء، بعد نحو اسبوع من المعارك، حسبما أعلنت الإمارات التي تساند القوات في معاركها ضد المتمردين الحوثيين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، المقاومة اليمنية المشتركة تدخل مطار الحديدة في عملية عسكرية نوعية، ودفاعات جماعات الحوثي تتهاوى".
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