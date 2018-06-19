القوات الموالية للحكومة اليمنية تقتحم مطار الحديدة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت القوات الموالية للحكومة اليمنية، مطار الحديدة، اليوم، الثلاثاء، بعد نحو اسبوع من المعارك، حسبما أعلنت الإمارات التي تساند القوات في معاركها ضد المتمردين الحوثيين.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، المقاومة اليمنية المشتركة تدخل مطار الحديدة في عملية عسكرية نوعية، ودفاعات جماعات الحوثي تتهاوى".