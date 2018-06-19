دولي

(شاس) و(يهدوت هتوراة) يعارضان تمرير قانون الأذان

(شاس) و(يهدوت هتوراة) يعارضان تمرير قانون الأذان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب حزبا شاس ويهدوت هتوراة، اليوم الثلاثاء، عن معارضتهما تمرير قانون الأذان الذي سيعاد طرحه أمام لجنة في الكنيست للمصادقة عليه وعرضه أمام الهيئة العامة.

وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي طلب من الحزبين الالتزام بما تم الاتفاق عليه بينهما برفض مشروع القانون.

وقالت القناة، إن مسؤولي الحزبين في الكنيست أكدوا وقوفهم إلى جانب القائمة العربية المشتركة، ورفض مشروع القانون، مبدين في الوقت ذاته دعمهم لتطبيق قانون منع الضوضاء، والذي يمكن من خلاله معالجة هذه القضية بطريقة أفضل.

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