محكمة إسرائيلية ترفض طلب درعي بسحب جنسية أسير

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، طلباً تقدم به آرييه درعي وزير الداخلية الإسرائيلي لسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسير محمد مفارجة، المتهم بتنفيذ عملية تفجير داخل حافلة إسرائيلية في عام 2012، وسط مدينة تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 26 إسرائيلياً بجروح متفاوتة.وحصل مفارجة مع والده المتزوج من مواطنة عربية من مدينة الطيبة في الداخل، على حق الإقامة الدائمة في إسرائيل عام 1995، ومن ثم على الجنسية الإسرائيلية في عام 2008، وبعد أربعة أعوام قام بتنفيذ العملية المشار إليها، وقضت المحكمة بسجنه، لمدة 25 عامًا، بتهمة "مساعدة العدو" و"محاولة القتل والتسبب بإصابات خطيرة"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).واعتبرت القاضية، أن الحادثة لا يفترض أن تكون بشكلها ومضمونها خطيرة جداً، وعليه فإنه من غير المنطق سحب جنسية منفذها.وقرر وزير الداخلية الإسرائيلي درعي، تقديم استئناف على هذا القرار.