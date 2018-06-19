نادي هلال القدس يصل قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

رام الله - دنيا الوطنوصل الوفد الأول من بعثة نادي هلال القدس، إلى قطاع غزة، لملاقاة فريق شباب خانيونس في ذهاب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم غدًا الأربعاء.ويتوقع أن تصل بقية أفراد البعثة، اليوم الثلاثاء، فيما ستقام المباراة عند الساعة الرابعة والنصف عصر الغد على ملعب ستاد فلسطين وسط مدينة غزة.وأكد محمد العمصي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة لـ "موقع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم" اكتمال الترتيبات لعقد المباراة، حيث عقد الاجتماع الأخير قبل إجازة العيد بين الاتحاد ونادي شباب خانيونس وشركة الوطنية موبايل راعية البطولة، وتم تدارس كافة الأمور من حيث الاستقبالى ونزول فريق هلال القدس واقامته وبرنامج الزيارة بالكامل وصولا إلى المباراة.وأضاف: اتحاد الكرة وشباب خانيونس وضعا برنامج متكامل حيث سيتم استقبال الفريق رسميا على حاجز بيت حانون وسيصار إلى عقد مؤتمر صحافي وزيارات ميدانية ورياضية وترتيب تدريب هلال القدس على ملعب المباراة وعقد الاجتماع الفني.