مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنانا المواطن أنور سلمان شلح، أصبت بطلق ناري في منطقة الحوض من الجهة اليمنى عبارة عن مدخل ومخرج، خلال مشاركتي في مسيرة النكبة.في مستشفى الشفاء قالوا بانه لا يوجد علاج لي في المستشفى، كما رفضوا منحي تحويلة للعلاج بالخارج.أناشد الرئيس محمود عباس بمساعدتي في السفر الى الخارج لتلقي العلاج.للتواصل 0599309197