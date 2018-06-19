سعدات يبعث برسالة انتقاد لممارسات الأمن بغزة والضفة ضد المتظاهرين

رام الله - دنيا الوطنبعث الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، برسالة من محبسه، ونشرته الجبهة الشعبية، دعا من خلاله لإنهاء إجراءات السلطة الفلسطينية، في قطاع غزة.وقال سعدات: "فيما يستمر صمود أهلنا في قطاع غزة، في مسيرات العودة وكسر الحصار، مسطراً شعبنا فيها أرقى ملاحم التضحية والعطاء والإبداع، يستمر إمعان السلطة الفلسطينية، بفرض أجراءات (ظالمة) بحق أبناء شعبنا في القطاع المقاوم، والمحاولات المحمومة الرعناء للجم أي صوت ينتقد أو يحتج رافضاً لهذا القرار الجائر ومطالباً بوقفها، وصولاً إلى القمع الذي يندى له الجبين للمسيرات الشبابية السلمية الديمقراطية التي خرجت في الضفة، والتي وجدت صداها في قمع مماثل من قبل أجهزة أمن السلطة الحاكمة في القطاع ضد فعالية مماثلة للمطالبة بوقف هذه (المهزلة)، وما ترافق مع هذه العملية في الضفة من تصريحات رموز السلطة والمنظمة، تتهدد وتتوعد جماهير شعبنا بمزيد من القمع وخنق الحريات العامة، بعضهم نصّب نفسه قاضياً لتخوين هذا الفصيل أو ذاك، وحامياً لحمى الشرعية والموقف الوطني".وأضاف سعدات، أن استمرار هذه التجاوزات الخطيرة، وعدم الوقوف أمامها بجدية ومحاسبة المسؤولين عنها، سيضع شعبنا على فوهة بركان، قد ينفجر في أيّة لحظة، كما أنها في الوقت ذاته تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية رفض هذه القيادة لما سُمى بـ (صفقة القرن)، الشكل الراهن للمؤامرة الأمريكية- الصهيونية التي تستهدف قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية وإطباق الهيمنة الشاملة على أمتنا"، وفق تعبيره.واعتبر أنّ المدخل لمواجهة تلك المؤامرات في هذه اللحظة المصيرية، يبدأ بإنهاء الإجراءات وتعزيز صمود ومقاومة أهلنا في القطاع، والعودة إلى مسار تنفيذ استحقاقات المصالحة، واستعادة وبناء وحدتنا الوطنية الركيزة والرافعة لتحشيد قوى شعبنا ومصادر قوته الداخلية، وتجاوز الآثار الضارة التي نشأت عن عقد دورة المجلس الوطني غير التوحيدية، بعيداً عن التوافق والإجماع الوطني والتوافق على استراتيجية نضالية موحدة تنظم مقاومة شعبنا بكل أماكن تواجده، وبناء أدواتها القيادية الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء جامع أو قيادة كفاحية لشعبنا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية وفي كل أماكن تواجده".وختم سعدات رسالته قائلًا: "إن واجب جميع الشرفاء من أبناء شعبنا، وبشكل خاص فصائل منظمة التحرير، هو دعم هذا الحراك وتعميق مستواه ومداه الشعبي الديمقراطي، حتى تتحقق أهدافنا الوطنية والديمقراطية، كما يتوجب على كل الشرفاء في الأجهزة الأمنية عدم السماح لاستخدامهم كأدوات لقمع أبناء شعبنا والمساس بكرامتهم الإنسانية والوطنية وحقوقهم الديمقراطية التي يكلفها نصوص القانون الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال".