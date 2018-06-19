الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

رام الله - دنيا الوطنأكد القائد العام لحرس الثورة الإيرانية، محمد علي جعفري، أن اليمن بات على أعتاب الانتصار، لافتاً إلى أن القوات اليمنية هزمت التحالف العربي- الغربي في معركة ميناء الحديدة.وقال جعفري: إن "الانتصارات التي تحققت في العراق ولبنان وسوريا، جاءت نتيجة اتباعها لإيران"، مشيراً إلى أنه "خلال الأعوام الأربعين الماضية، تحققت إنجازات كثيرة من ضمنها الصحوة الإسلامية، وتأثيرات الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم"، وفق تعبيره.في سياق آخر، أكد جعفري على قدرة بلاده بزيادة مدى صواريخها إلى أكثر من 2000 كيلومتر، مستدركًا: "لكن هذه ليست سياستنا في الوقت الحاضر لأن الكثير من أهداف ومصالح العدو واقعة ضمن هذا المدى لذا على الأميركيين عدم الخوض في المجال العسكري".