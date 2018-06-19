قرقاش: التقارب "القطري الإيراني" انتهازي ومفضوح

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن التواصل الحالي ما بين قطر وإيران، والتوافق في الطرح والرأي، "هو توجه انتهازي ملتبس".وقال قرقاش في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "ما أوردته وكالة (مهر) الإيرانية ليس بالمستغرب، فما هو إلا انتقال من المستور إلى المفضوح".وواصل قرقاش تغريداته قائلًا: "لا أتصور أن المواطن القطري راض عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده مع طهران، كما أنه لم يرض قبلاً بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطري عن محيطه مسؤول عنه التوجهات السياسية الباطنية لقيادته".