شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، أصدر بنك فلسطين قراراً  يتجميد الإفطارات الرمضانية لموظفيه، وتخصيص مبالغها لمساعدة العائلات المتعففة والمحتاجة وأوجه الخير، والتي تركز معظمها في قطاع غزة، نظراً للحاجة الملحة هناك، ويأتي هذا القرار انطلاقاً من سعيه وأسرة موظفيه للعمل من أجل الوصول إلى الفئاة الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، وإيصال مساعداته إليها. 

وتمثل الجانب الأول من جهوده في المساهمة في دعم العائلات المحتاجة عبر تقديم الدعم لحملة رمضان التي أطلقتها التعاون مع بداية الشهر الفضيل تحت شعار "من صغار المنتجين إلى بيوت المحتاجين"،  والتي تهدف إلى شراء محاصيل صغار المزارعين والمنتجين لتمكينهم من تسويق منتجاتهم الزراعية، وتقديم هذه المحاصيل في سلال غذائية للعائلات المحتاجة طوال شهر رمضان المبارك، كما تمكنت الحملة حتى الآن من دعم ما يزيد عن 3000 عائلة محتاجة عبر تزويدها بآلاف الطرود والسلال الغذائية الطازجة، ومن المقرر، أن تستمر الحملة حتى نهاية الشهر رمضان، وبدعم من مجموعة من المؤسسات الأخرى.

ومن جانب آخر، عمل البنك على تنفيذ برنامج آخر من خلال جمعية عطاء فلسطين ضمن حملة تحمل اسم "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" للعام 16 على التوالي، حيث قامت الجمعية وعبر فرعها في غزة بتوزيع عدد من السلات الغذائية الرمضانية على الأسر الأشد احتياجاً في قطاع غزة.

كما أطق البنك خلال شهر رمضان المبارك حملة (اتفضلو – تمر وماء) التي تهدف إلى توزيع وجبة إفطار خفيفة على المفترقات الرئيسية فى محافظات غزة، تحتوي على التمر والماء على الصائمين المتأخرين في الوصول إلى منازلهم موعد أذان المغرب وهذه المبادرة بدعم من البنك وتنفذها مجموعة من موظفي البنك المتطوعين، تجسيداً لمعاني التكافل الاجتماعي وهي حملة بر وتطوع في سبيل الصائمين، حيث تبدأ مهامهم قبل موعد الإفطار بنصف ساعة، لإيصال الوجبة الرمضانية لكل صائم قدر الإمكان. 

وتأتي رعاية البنك لهذه المبادرات انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية وإيمانه بترسيخ معاني التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وبين أفراد أسرته عبر تشجيعهم على التطوع من أجل مساعدة أبناء شعبنا وتحقيق التكافل، وترسيخ معاني الأخلاق الحميدة وتشجيع روح المبادرة والعمل التطوعي لكل منا. 

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