شؤون فلسطينية

"الإسلامية المسيحية" تُحذر من مشروع قانون يستهدف مصادرة أملاك الكنائس بالقدس

"الإسلامية المسيحية" تُحذر من مشروع قانون يستهدف مصادرة أملاك الكنائس بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة الإسلامية- المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على الموقف الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساساً لحقها في البيع، وبالتالي الملكية، ودعوة ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى، أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكداً أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وأشارت الهيئة إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس، ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة، ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس.

أخبار ذات صلة

اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

نادي هلال القدس يصل قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

نادي هلال القدس يصل قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

سعدات يبعث برسالة انتقاد لممارسات الأمن بغزة والضفة ضد المتظاهرين

سعدات يبعث برسالة انتقاد لممارسات الأمن بغزة والضفة ضد المتظاهرين

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد &#34;الأقصى&#34;

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد "الأقصى"

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد &#34;الأقصى&#34;

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد "الأقصى"

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تُحذر من مشروع قانون يستهدف مصادرة أملاك الكنائس بالقدس

"الإسلامية المسيحية" تُحذر من مشروع قانون يستهدف مصادرة أملاك الكنائس بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة وتصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة وتصادر آلاف الشواكل

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان

منوعات

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: &#34;والله بحبك موت&#34;

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: "والله بحبك موت"

حليمة بولند تصور بناتها &#34;ماريا وكاميليا&#34; مع زوجها لأول مرة

حليمة بولند تصور بناتها "ماريا وكاميليا" مع زوجها لأول مرة

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

عربي

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

قرقاش: التقارب &#34;القطري الإيراني&#34; انتهازي ومفضوح

قرقاش: التقارب "القطري الإيراني" انتهازي ومفضوح

قوات التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

قوات التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

انتشال جثث مهاجرين وإنقاذ العشرات بسواحل ليبيا

انتشال جثث مهاجرين وإنقاذ العشرات بسواحل ليبيا