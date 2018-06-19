شؤون فلسطينية

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان الماضي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 3.3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 7.9% مقارنة مع شهر نيسان من العام 2017، حيث بلغت قيمتها 91.5 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر نيسان 2018 بنسبة 5.8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87.1% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان من عام 2018، بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية:

ارتفعت الواردات في شهر نيسان بنسبة 1.9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 16.8% مقارنة مع شهر نيسان من العام 2017، حيث بلغت قيمتها 473.5 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر نيسان بنسبة 3.2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59.2% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان 2018. كما سجلت الواردات من باقي دول العالم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق.

 الميزان التجاري للسلع المرصودة:

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 3.2% خلال شهر نيسان 2018 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 19.1% مقارنة مع شهر نيسان من العام 2017، حيث بلغ العجز 382 مليون دولار.

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