ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم بنيجيريا إلى 43 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح، الذي وقع في نيجيريا، يوم الأحد الماضي، إلى 43 قتيلاً، بحسب ما أفادت به وكالة (فرانس برس).





رام الله - دنيا الوطنونقلت الوكالة عن السلطات المحلية في مدينة دامبوا بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 12 شخصاً بجروح بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة مادوغوري، عاصمة الولاية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، أفادت (فرانس برس) بمقتل 31 شخصاً، جراء الهجوم.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن مسؤولين محليين يرجحون أن تكون جماعة (بوكو حرام) هي من نفذت الاعتداء.وعادة ما تنفذ (بوكو حرام) هجمات مسلحة، تستهدف مناطق في كل من النيجر والكاميرون وتشاد ونيجيريا.