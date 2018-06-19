شؤون فلسطينية

عزام الأحمد: يجب مواجهة العقلية الانقسامية لدى حماس

عزام الأحمد: يجب مواجهة العقلية الانقسامية لدى حماس
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد: إن ما جرى في ساحة السرايا في غزة أمس، ليس مستغرباً نهائياً، بل هو استمرار لذات السياسة التي انتهجتها حماس، على مدار 11 عاماً لتكريس الانقسام البغيض.

وفي وقت حيا فيه الأسرى المحررين الذين نظموا فعالية الأمس تحت شعار "لا بد من إنهاء الانقسام"، قال الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء: إن هذا الشعار هو الذي أغضب حماس، منوهاً إلى أن ما قام به أحد عناصرها الذي ظهر، وهو يحاول إنزال علم فلسطين عن السارية يعيد إلى الأذهان ما قام به عناصرها عند تنفيذهم الانقسام على الشرعية قبل 11 عاماً.

وشدد الأحمد على ضرورة تكاتف كل القوى وتعزيز وحدتها في إطار منظمة التحرير لمواجهة هذه العقلية الانقسامية ومواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وقال عضو مركزية فتح: إن الانقسام هو أصل الداء، ويتوقف على إنهائه معالجة القضايا السياسية والمعيشية التي يعاني منها شعبنا.

وأضاف: أنه "ينبغي أن نبقى موحدين ويداً واحدة في إطار منظمة التحرير، والاختلاف في الرأي طبيعي، لكن غير الطبيعي أن يتحول الخلاف إلى أداة في يد أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء قضيتنا".

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