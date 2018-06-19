دعوى قضائية مصرية تُطالب أمير قطر بدفع مبلغ 150 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنرفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر، دعوى قضائية ضد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مطالبين بتعويض قيمته 150 مليون دولار أميركي.ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تعد هذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد مسؤول ببلد عربي آخر.وتتهم الأسر المصرية، قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها، وهم أربعة ضباط، وإصابة مدني خلال هجمات في شمال سيناء.وتستند الدعوى إلى أحكام قضائية مصرية "تؤكد وجود علاقة بين النظام القطري بقيادة الأمير تميم، بدعم جماعات مسلحة في سيناء".