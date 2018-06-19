فتح: ما حدث في غزة نقطة سوداء أخرى في تاريخ قمع الحريات

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (فتح) في قطاع غزة، عاطف أبو سيف: إن اعتداء حماس على المشاركين في مسيرة إنهاء الانقسام، يعكس طبيعة عقل سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي لا تقبل الرأي الآخر.واعتبر أبو سيف لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء، ما حدث في غزة نقطة سوداء أخرى في تاريخ طويل من قمع الحريات والاعتداء على المواطنين، استمر طيلة أحد عشر عاماً من الانقسام، وعكس حقيقة الواقع المرير في القطاع.ومن جانبه، دان عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو اللجنة العليا لنصرة الأسرى في غزة، تيسير البرديني، العمل الذي قامت به حماس، ونال من الأسرى البواسل خلال مسيرة خرجت تحت شعار "إنهاء الانقسام".واعتبر البرديني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، هذا العمل تخريب لمساعي الوطنين، الذين دفعوا حياتهم من أجل حرية الوطن، مشيراً إلى وجود فئة مستفيدة من استمرار الانقسام وتسعى للتخريب على مساعي إنهائه.