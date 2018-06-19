شؤون فلسطينية

فتح: ما حدث في غزة نقطة سوداء أخرى في تاريخ قمع الحريات

فتح: ما حدث في غزة نقطة سوداء أخرى في تاريخ قمع الحريات
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (فتح) في قطاع غزة، عاطف أبو سيف: إن اعتداء حماس على المشاركين في مسيرة إنهاء الانقسام، يعكس طبيعة عقل سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي لا تقبل الرأي الآخر.

واعتبر أبو سيف لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء،  ما حدث في غزة نقطة سوداء أخرى في تاريخ طويل من قمع الحريات والاعتداء على المواطنين، استمر طيلة أحد عشر عاماً من الانقسام، وعكس حقيقة الواقع المرير في القطاع.

ومن جانبه، دان عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو اللجنة العليا لنصرة الأسرى في غزة، تيسير البرديني، العمل الذي قامت به حماس، ونال من الأسرى البواسل خلال مسيرة خرجت تحت شعار "إنهاء الانقسام".

واعتبر البرديني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم،  هذا العمل تخريب لمساعي الوطنين، الذين دفعوا حياتهم من أجل حرية الوطن، مشيراً إلى وجود فئة مستفيدة من استمرار الانقسام وتسعى للتخريب على مساعي إنهائه.

أخبار ذات صلة

اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

نادي هلال القدس يصل قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

نادي هلال القدس يصل قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

سعدات يبعث برسالة انتقاد لممارسات الأمن بغزة والضفة ضد المتظاهرين

سعدات يبعث برسالة انتقاد لممارسات الأمن بغزة والضفة ضد المتظاهرين

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد &#34;الأقصى&#34;

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد "الأقصى"

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

غازي حمد يكتب: مسيرة العودة جردة حساب في سياق العمل الوطني

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

بنك فلسطين يُساهم في دعم الأسر المحتاجة في قطاع غزة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

اليوم.. المحكمة الإسرائيلية تَبتُّ في ملف قتلة عائلة دوابشة

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد &#34;الأقصى&#34;

وزارة الإعلام: إسرائيل تُنفذ عدوانًا شرسًا ضد "الأقصى"

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تُحذر من مشروع قانون يستهدف مصادرة أملاك الكنائس بالقدس

"الإسلامية المسيحية" تُحذر من مشروع قانون يستهدف مصادرة أملاك الكنائس بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة وتصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطناً في الضفة وتصادر آلاف الشواكل

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نيسان

منوعات

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: &#34;والله بحبك موت&#34;

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: "والله بحبك موت"

حليمة بولند تصور بناتها &#34;ماريا وكاميليا&#34; مع زوجها لأول مرة

حليمة بولند تصور بناتها "ماريا وكاميليا" مع زوجها لأول مرة

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

عربي

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

قرقاش: التقارب &#34;القطري الإيراني&#34; انتهازي ومفضوح

قرقاش: التقارب "القطري الإيراني" انتهازي ومفضوح

قوات التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

قوات التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

انتشال جثث مهاجرين وإنقاذ العشرات بسواحل ليبيا

انتشال جثث مهاجرين وإنقاذ العشرات بسواحل ليبيا