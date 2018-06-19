عريقات: واشنطن تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات: إن الولايات المتحدة تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى انسانية بامتياز.وأوضح عريقات في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين صباح اليوم، الثلاثاء، أن "واشنطن دعت في إحدى المقالات للتخلص من القيادة الفلسطينية، بسبب تمسكها بالثوابت الوطنية وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية". مبيناً أن الإدارة الأمريكية بحاجة لقيادة تتعامل مع الواقع الجديد الذي تريده.وأشار عريقات إلى أن الانقسام يعتبر الثغرة التي دخلت منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وصولاً لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.وأضاف عريقات: أن الولايات المتحدة دخلت في لعبة خطيرة جداً من خلال استبدال الحقوق الوطنية بالمشاريع الإنسانية، ما يتطلب تنفيذ اتفاقات المصالحة، وإيجاد نقطة ارتكاز لشراكة سياسية كاملة تقوم على أساس برنامج منظمة التحرير.