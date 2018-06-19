مجلس الشيوخ الأمريكي يحرم تركيا من (F-35)

رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، على مشروع لميزانية الدفاع لسنة 2019، ينص على منع بيع مقاتلات الجيل الخامس (F-35) لتركيا، وذلك رداً على عزم أنقرة شراء صواريخ (S-400) الروسية.وجاء في مشروع الميزانية، الذي تمت المصادقة عليه: "سيقدم وزير الدفاع إلى لجان الكونغرس ذات الصلة خطة لاستثناء حكومة جمهورية تركيا من المشاركة في برنامج (F-35)، بما في ذلك الجوانب الصناعية والعسكرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).بالإضافة إلى ذلك يوجد مشروع ثان لميزانية الدفاع لا يزال المشرعون الأمريكيون ينظرون فيه، ومن المقرر أن يتم توحيد نص المشروعين، وتقديم النسخة النهائية للتصويت عليها.وربط مشروع الميزانية منع بيع مقاتلات "F-35" لتركيا وحظر منح تركيا حق تصنيعها، بعزم أنقرة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400".وفي كانون الأول/ ديسمبر2017، وقعت تركيا وروسيا اتفاقية قرض في إطار صفقة لشراء بطاريتين لمنظومة (S-400)، كما اتفق الجانبان على التعاون التكنولوجي في تطوير إنتاج (S-400) في تركيا.وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات لتركيا من طرف ممثلي الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقالت واشنطن: إن شراء منظومة صواريخ (S-400) يمكن أن يؤثر سلباً على تزويد تركيا بطائرات (F-35).من جانبها، قالت أنقرة: إن تركيا تنظر في شراء مقاتلات روسية حديثة في حال رفضت واشنطن توريد طائرات (F-35) لها.وقال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي: "ليس هناك أي سبب لعدم تزويدنا بطائرات (F-35) الأمريكية، لا نريد تخريب العلاقات مع حليفتنا الولايات المتحدة، ولكن في حال بروز أي مشاكل، لن تبقى تركيا من دون بديل، وبإمكاننا شراء الطائرات من روسيا أو من أية دولة في حلف الناتو".