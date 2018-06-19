قوات التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

رام الله - دنيا الوطندخلت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجمع الرئيسي لمطار الحديدة في اليمن، بحسب ما أفادت به وكالة (رويترز).ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري يمني: "إنهم اقتحموا المطار"، وفقاً لما جاء على موقع (روسيا اليوم).كما نقلت عن شاهد عيان، أن قوات التحالف اقتحمت المطار بعد معارك عنيفة نشبت صباح اليوم، الثلاثاء، بينها وبين الحوثيين الذين كانوا يسيطرون على المطار الرئيسي للحديدة.