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انتشال جثث مهاجرين وإنقاذ العشرات بسواحل ليبيا

انتشال جثث مهاجرين وإنقاذ العشرات بسواحل ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
انتشل خفر السواحل الليبي أمس، الاثنين، جثث خمسة مهاجرين، فيما أنقذ 191 آخرين قبالة الساحل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما جاء على وكالة (رويترز).

وساحل ليبيا الغربي هو نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً، بيد أن عمليات العبور تراجعت بشدة منذ تموز/ يوليو الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال خفر السواحل: "إن المهاجرين المتوفين الخمسة، أعيدوا إلى ميناء طرابلس، إلى جانب 115 ناجياً من دول أفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية".

وأفاد المتحدث باسم خفر السواحل، بأنه جرى اعتراض قاربهم قبالة مليته يوم الأحد، بعد أن دمرته الأمواج الهائجة.

وجرى اعتراض مجموعة أخرى تتألف من 76 مهاجراً يوم الأحد قبالة الزاوية إلى الغرب مباشرة من طرابلس.

وجرى تفكيك شبكات التهريب داخل ليبيا منذ الصيف الماضي تحت ضغط من إيطاليا، وعزز خفر السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، عمليات اعتراض قوارب المهاجرين، ليعيد أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى ليبيا منذ بداية العام.

وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية إلى عبور نحو 10760 مهاجراً من ليبيا إلى إيطاليا منذ كانون الثاني/ يناير، وهو ما يقل بأكثر من 80 في المئة عن عددهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت عمليات العبور في وسط البحر المتوسط، اكتنفها مزيد من الغموض الأسبوع الماضي، عندما أغلقت الحكومة الإيطالية الجديدة موانئها أمام سفينة إنقاذ، تشغلها منظمات إنسانية، كانت تقل أكثر من 600 مهاجر، ورست السفينة في إسبانيا في نهاية المطاف.

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