شؤون فلسطينية

الحكومة الإسرائيلية تطلب إعادة النقاش حول قانون ضرائب السلطة

الحكومة الإسرائيلية تطلب إعادة النقاش حول قانون ضرائب السلطة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن الحكومة الإسرائيلية، تصر على تمرير الصياغة الجديدة لقانون تقليص ضرائب السلطة.

وعلمت الصحيفة، أن رئيس التحالف دافيد أمسالم، قدم طلبًا لإعادة مناقشة القانون.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، قد صادقت، قبل أسبوع، على الصيغة المتشددة للقانون، ووفقاً للقانون الأصلي، فإن الحكومة ستخصم من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية المبالغ الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية وعائلاتهم بعد تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وفقًا للمزاعم الإسرائيلية.

لكن الحكومة لم تعجب بهذا القانون، وبادرت إلى صيغة مختلفة، أفرغ عملياً القانون من محتواه، ووفقاً لاقتراح الحكومة الإسرائيلية، الذي رفضته اللجنة، سيتم منح مجلس الوزراء والمستوى السياسي صلاحية إعادة الأموال التي تم خصمها في "حالات خاصة".

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