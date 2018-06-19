شؤون فلسطينية

(هآرتس): أبو مازن رفض كل المقترحات الأمريكية الأخيرة

(هآرتس): أبو مازن رفض كل المقترحات الأمريكية الأخيرة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (هآرتس) عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله: إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون مع المبادرة الأمريكية لجمع مساعدات مالية من دول الخليج لإعادة بناء قطاع غزة، لأن هدف هذه الخطة هو الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة: تأمل الإدارة الأمريكية أن تساعد هذه المشاريع في تهدئة الوضع الأمني في قطاع غزة وخلق زخم إيجابي لعرض خطة ترامب، التي لم يتم الإعلان عن موعد نشرها بعد، ومن بين أمور أخرى، يجري فحص بناء محطة للطاقة وميناء بحري في منطقة سيناء، لخدمة سكان قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، علمت (هآرتس) أن القيادة الفلسطينية بعثت مؤخراً برسائل مماثلة إلى البلدان التي يوشك الوفد الأمريكي على زيارتها، مع التركيز على المملكة العربية السعودية وقطر، وفقاً لمصادر السلطة الفلسطينية، من المحتمل جداً أن يقوم ممثل عن الرئيس عباس بزيارة هذه الدول من أجل توضيح موقفه.

وقال مصدر كبير في السلطة الفلسطينية: "من الواضح لنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى خطة تتماشى مع ما تم اقتراحه بالفعل - بأن تكون الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة، وأن يقام المطار في سيناء، بينما ستُصبح الضفة الغربية نوعًا من الإدارة المدنية الموسعة، لقد تم رفض هذه الخطة على الفور من جانبنا، وهذه المرة لن توافق الدول العربية بأي شكل من الأشكال على مثل هذا المخطط".

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