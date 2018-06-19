"موجة حر" تضرب ولايات أميركية

رام الله - دنيا الوطنعانت مدينتا شيكاغو وسانت لويز، أمس الاثنين، من ارتفاع درجات الحرارة، وسط موجة حر امتدت في أنحاء الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أنه بعد موجة حر في مطلع الأسبوع، بلغت درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية في شيكاغو وسانت لويز في الساعات الأولى من عصر أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي)، فيما فتحت المدينتان مراكز مكيفة الهواء للجمهور، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).واقترب مؤشر الحرارة، الذي يأخذ عامل الرطوبة في الحسبان، من 38 درجة مئوية في سانت لويز.وأشارت صحيفة (ديترويت نيوز) إلى أن درجات حرارة مماثلة في ديترويت، دفعت سلطات المدينة إلى الإعلان عن أنها ستغلق الكثير من المدارس العامة قبل انتهاء مواعيد الدراسة بثلاث ساعات.وقال بوب أورافيك، وهو خبير في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "هذا النوع من موجة الحر نمطي بالنسبة للصيف المبكر"، مضيفا أنه في كل مكان من كانساس سيتي وحتى بوسطن وواشنطن مرورا بميسوري يسجل درجات حرارة فوق المتوسط، وقال: إن هذه الدرجات "ليست هائلة".وأضاف: "إن مدينة كليفلاند بولاية أوهايو سجلت رقماً قياسياً، الأحد، بالنسبة لأعلى درجة حرارة تسجلها في 17 حزيران/ يونيو عندما تجاوزت درجة الحرارة 34 درجة".