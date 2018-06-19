الثلاثاء: أجواء صافية ومعتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-20 29-18 29-20 بيت لحم 29-20 29-18 29-20 رام الله والبيرة 28-19 28-17 28-19 طولكرم 32-22 32-21 32-22 نابلس 30-21 30-19 30-21 قلقيلية 32-22 32-21 32-22 جنين 33-22 33-21 33-22 سلفيت 29-20 29-18 29-20 طوباس 33-22 33-21 33-22 روابي 30-21 30-19 30-21 الخليل 28-19 28-17 28-19 غزه 30-23 30-22 30-23 أريحا 39-25 39-24 39-25 خانيونس 30-23 30-22 30-23 الأغوار الشمالية 37-23 37-22 37-23 رفح 31-22 31-21 31-22 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام ولطيفة في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاربعاء 2018/06/20: يكون الجو صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/06/21: يكون الجو صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .الجمعة 2018/06/22: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.