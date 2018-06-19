(الهيئة المستقلة) تكشف تفاصيل جديدة حول ما جرى في ساحة السرايا بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، أن ما حدث أمس الاثنين، في ساحة السرايا بغزة، هو اعتداء تم من قبل أفراد من حركة حماس والأجهزة الأمنية بقطاع غزة.وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "وفقاً لتوثيقات الهيئة، وعند بدء الفعالية التي دعت اليها مفوضية الأسرى والمحررين وبمشاركة عدد من الفصائل والكتاب والوجهاء والأسرى المحررين، دخل أفراد بالزي المدني يرتدون كوفيات وقبعات بيضاء قدر عددهم 100 شخص وسط المتظاهرين وبدأوا بالهتاف (يسقط يسقط عباس) وطالبوه بالرحيل، فنشب شجار بينهم وبين المنظمين اعتدوا على أثره على المشاركين بالعصي وبإلقاء الحجارة، ومن ثم تخريب المنصة، وبعدها غادر بعض ذوي القبعات البيضاء المكان مستقلين جيبات بيضاء تحمل لوحات ترخيص حمراء".وأضافت الهيئة: "على الرغم من تصريحات اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، أثناء مشاركته في هذا التجمع بصفته أسير محرر (بعدم وجود أي من افراد الأمن) إلا أن الهيئة وثقت قيام أفراد من المباحث العامة والأمن الداخلي بملاحقة وإجبار عدد من المواطنين والصحفيين على عدم التصوير، وحذف ما قاموا بتصويره، الأمر الذي يشير أن هذه الاعتداءات تمت بعلم الأجهزة الأمنية بقطاع غزة وبحمايتها، الأمر الذي يشكل مخالفة للدور المنوط بالأجهزة الأمنية والقاضي بحماية المشاركين في التجمع وضمان تمتعهم بهذا الحق"، وفي تعبير بيان الهيئة المستقلة.إلى ذلك، طالبت الهيئة، باحترام الجهات المسؤولة في قطاع غزة حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، كما دعت النيابة العامة في قطاع غزة فتح تحقيق جنائي في الاعتداء على المتظاهرين السلميين.وطالبت الهيئة، الجهات المسؤولة في قطاع غزة، بتحمل مسؤوليتها وإعلان حقيقة ما جرى للمواطنين دون تضليل، لافتة إلى أن تدخل عناصر مدنيين، إضافة إلى عناصر أمن بالزي المدني، لفض التجمعات السلمية يعتبر ظاهرة خطيرة ويضر بالسلم الأهلي، ويجب التوقف عن هكذا ممارسات وقصر التعامل مع التجمعات لعناصر بالزي الرسمي المعروف.وعبرت الهيئة المستقلة، في نهاية بيانها، عن قلقها من تدهور حالة الحقوق والحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وترى أن انهاء الانقسام بات حاجة وطنية لا تحتمل التأجيل.