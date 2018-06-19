شؤون فلسطينية

(الهيئة المستقلة) تكشف تفاصيل جديدة حول ما جرى في ساحة السرايا بغزة

(الهيئة المستقلة) تكشف تفاصيل جديدة حول ما جرى في ساحة السرايا بغزة
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، أن ما حدث أمس الاثنين، في ساحة السرايا بغزة، هو اعتداء تم من قبل أفراد من حركة حماس والأجهزة الأمنية بقطاع غزة.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "وفقاً لتوثيقات الهيئة، وعند بدء الفعالية التي دعت اليها مفوضية الأسرى والمحررين وبمشاركة عدد من الفصائل والكتاب والوجهاء والأسرى المحررين، دخل أفراد بالزي المدني يرتدون كوفيات وقبعات بيضاء قدر عددهم 100 شخص وسط المتظاهرين وبدأوا بالهتاف (يسقط يسقط عباس) وطالبوه بالرحيل، فنشب شجار بينهم وبين المنظمين اعتدوا على أثره على المشاركين بالعصي وبإلقاء الحجارة، ومن ثم تخريب المنصة، وبعدها غادر بعض ذوي القبعات البيضاء المكان مستقلين جيبات بيضاء تحمل لوحات ترخيص حمراء". 

وأضافت الهيئة: "على الرغم من تصريحات اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، أثناء مشاركته في هذا التجمع بصفته أسير محرر (بعدم وجود أي من افراد الأمن) إلا أن الهيئة وثقت قيام أفراد من المباحث العامة والأمن الداخلي بملاحقة وإجبار عدد من المواطنين والصحفيين على عدم التصوير، وحذف ما قاموا بتصويره، الأمر الذي يشير أن هذه الاعتداءات تمت بعلم الأجهزة الأمنية بقطاع غزة وبحمايتها، الأمر الذي يشكل مخالفة للدور المنوط بالأجهزة الأمنية والقاضي بحماية المشاركين في التجمع وضمان تمتعهم بهذا الحق"، وفي تعبير بيان الهيئة المستقلة. 

إلى ذلك، طالبت الهيئة، باحترام الجهات المسؤولة في قطاع غزة حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، كما دعت النيابة العامة في قطاع غزة فتح تحقيق جنائي في الاعتداء على المتظاهرين السلميين. 

وطالبت الهيئة، الجهات المسؤولة في قطاع غزة، بتحمل مسؤوليتها وإعلان حقيقة ما جرى للمواطنين دون تضليل، لافتة إلى أن تدخل عناصر مدنيين، إضافة إلى عناصر أمن بالزي المدني، لفض التجمعات السلمية يعتبر ظاهرة خطيرة ويضر بالسلم الأهلي، ويجب التوقف عن هكذا ممارسات وقصر التعامل مع التجمعات لعناصر بالزي الرسمي المعروف.

وعبرت الهيئة المستقلة، في نهاية بيانها، عن قلقها من تدهور حالة الحقوق والحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وترى أن انهاء الانقسام بات حاجة وطنية لا تحتمل التأجيل. 

أخبار ذات صلة

البرغوثي: قانون منع تصوير الجنود الاسرائيليين فاشي وهدفه إخفاء جرائم الاحتلال

البرغوثي: قانون منع تصوير الجنود الاسرائيليين فاشي وهدفه إخفاء جرائم الاحتلال

(حشد): نطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المتظاهرين بساحة السرايا

(حشد): نطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المتظاهرين بساحة السرايا

بعثة هلال القدس في طريقها إلى قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

بعثة هلال القدس في طريقها إلى قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

إعلان حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

إعلان حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

فيديو: عيد الفطر بغزة.. ركود في الأسواق وحركة تجارية ضعيفة

فيديو: عيد الفطر بغزة.. ركود في الأسواق وحركة تجارية ضعيفة

فيديو.. الديمقراطية: سنتخذ إجراءات جادة حال عدم الكشف عن المعتدين على تظاهرة السرايا

فيديو.. الديمقراطية: سنتخذ إجراءات جادة حال عدم الكشف عن المعتدين على تظاهرة السرايا

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

الحكومة: عناصر حماس هم من هاجموا المواطنين بساحة السرايا

الحكومة: عناصر حماس هم من هاجموا المواطنين بساحة السرايا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

البرغوثي: قانون منع تصوير الجنود الاسرائيليين فاشي وهدفه إخفاء جرائم الاحتلال

البرغوثي: قانون منع تصوير الجنود الاسرائيليين فاشي وهدفه إخفاء جرائم الاحتلال

(حشد): نطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المتظاهرين بساحة السرايا

(حشد): نطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المتظاهرين بساحة السرايا

بعثة هلال القدس في طريقها إلى قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

بعثة هلال القدس في طريقها إلى قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

فيديو: عيد الفطر بغزة.. ركود في الأسواق وحركة تجارية ضعيفة

فيديو: عيد الفطر بغزة.. ركود في الأسواق وحركة تجارية ضعيفة

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

عشراوي تستنكر الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة

مدفعية وطيران الاحتلال يقصفان شرقي خانيونس

مدفعية وطيران الاحتلال يقصفان شرقي خانيونس

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

مصرع 3 مواطنين في عدة حوادث بنابلس وجنين وسلفيت

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

جنين: الشرطة تكشف ملابسات قضية تهديد عبر (واتسآب)

منوعات

حليمة بولند تصور بناتها &#34;ماريا وكاميليا&#34; مع زوجها لأول مرة

حليمة بولند تصور بناتها "ماريا وكاميليا" مع زوجها لأول مرة

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

بعدما غيرت ملامحها بعمليات التجميل.. لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

صور صادمة لصافيناز قبل الشهرة

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

زوج أحلام يقدّم عيدية خيالية لابنة أخيه تُغضب متابعيه

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

إطلالة غير موفقة لإليسا تصدم جمهورها

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

أنجلينا جولي تبكي بسبب ما شاهدته في مدينة الموصل العراقية

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

وفاة صادمة للفنان ماهر عصام

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

بعد نشرها صورة مؤثرة جميلة .. لطيفة تشكر خادم الحرمين وولي عهده

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

سيلفي تجمع مريم أوزيرلي مع نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

عربي

مصدر أميركي: الجيش الإسرائيلي قصف الحدود &#34;السورية العراقية&#34;

مصدر أميركي: الجيش الإسرائيلي قصف الحدود "السورية العراقية"

عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا

عميد لبناني: أمريكا تمنع من محاربة تنظيم الدولة بسوريا

شرطيات بلدية مدينة لبنانية بالـ&#34;هوت شورت&#34; .. ورئيس البلدية يبرر بعد الهجوم

شرطيات بلدية مدينة لبنانية بالـ"هوت شورت" .. ورئيس البلدية يبرر بعد الهجوم

برعاية ملكية.. وفد إسرائيلي يزور البحرين نهاية الشهر الجاري

برعاية ملكية.. وفد إسرائيلي يزور البحرين نهاية الشهر الجاري