البرغوثي: قانون منع تصوير الجنود الاسرائيليين فاشي وهدفه إخفاء جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، القانون الجديد المقترح من الحكومة الاسرائيلية والذي يجرم تصوير جنود الاحتلال ويفرض عقوبات تصل الى السجن لعشرة أعوام بأنه قانون فاشي هدفه اخفاء جرائم جنود الإحتلال وإطلاق يد جنود الاحتلال للتنكيل بالفلسطينيين دون رقيب أو حسيب.وأضاف ان القانون المذكور يرمي الى مزيد من التضييق على منظمات المجتمع المدني الأهلية الفلسطينية و منظمات حقوق الانسان الإسرائيلية وممارسة الارهاب ضدها لمنعها من مواصلة فضح و تعرية الجرائم الإسرائيلية، كما أنه يرمي الى قتل حرية الصحافة والإعلام و يأتي في سياق سلسلة من القوانين الفاشية والعنصرية التي تتناوب على تقديمها أحزاب ليبرمان و نتنياهو و نفتالي بنيت.و قال البرغوثي: آن أوان أن يدرك العالم الطابع الفاشي لنظام الاحتلال الإسرائيلي العنصري و الذي لن يردع الا بفرض المقاطعة والعقوبات الشاملة عليه.