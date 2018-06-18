(حشد): نطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على المتظاهرين بساحة السرايا

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنها تتابع بقلق واستهجان شديدين قيام شبان، ساعات ظهر اليوم الاثنين الموافق 18 حزيران 2018 بتكسير وتخريب المنصة الرئيسة للفعالية التي دعي إليها حراك الأسرى المحررين من أجل وحدة الوطن والحقوق، حيث تناقلت وكالات الانباء المحلية معلومات أولية وعدد من الفيديوهات التي تظهر حالات الاحتكاك بين عدد من الشبان، وعدد من المشاركين في المسيرة، بما في ذلك تعمد تخريب منصة الفعالية الرئيسة، ومنع الصحفيين من تغطية الحدث واعتداء على بعض منهم.وأكدت (حشد) تضامنها المطلق مع حراك الأسرى المحررين من أجل وحدة الوطن والحقوق وحراك أرفعوا الاجراءات عن غزة، مع أي حراك شعبي يهدف لاستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، وضمان حقوق الإنسان ورفع الاجراءات عن قطاع غزة، وإذ تري أن تفريق هذه التظاهرة السلمية بهذه الطريقة وتخريبها يعني فشل الأجهزة الأمنية والشرطية بغزة القيام بواجباتها تجاه حماية المشاركين والمشاركات في المسيرة السلمية.ونوهت (حشد) على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.وطالبت (حشد) الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف أي انتهاك لحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.ودعت (حشد) النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في جرائم الاعتداء على المتظاهرين بمدينة غزة، بما في ذلك إقدام شبان مجهولين الهوية بالاعتداء على المواطنين وعرقلة عمل الصحافة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.كما طالبت (حشد) بضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما يعزز عملية التحول الديمقراطي وصون حقوق المواطنين.