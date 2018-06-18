بعثة هلال القدس في طريقها إلى قطاع غزة لملاقاة شباب خانيونس

رام الله - دنيا الوطنحزمت بعثة نادي هلال القدس حقائبها متوجهة إلى المحافظات الجنوبية على دفعتين لملاقاة فريق شباب خانيونس في ذهاب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم الأربعاء 20/ حزيران 2018.ويتوقع ان تصل طلائع البعثة اليوم الاثنين، فيما يصل بقية إفراد البعثة غدا الثلاثاء.أكد محمد العمصي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة لـ "موقع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم" اكتمال الترتيبات لعقد المباراة، حيث عقد الاجتماع الأخير قبل إجازة العيد بين الاتحاد ونادي شباب خانيونس وشركة الوطنية موبايل راعية البطولة، وتم تدارس كافة الأمور من حيث الاستقبالى ونزول فريق هلال القدس واقامته وبرنامج الزيارة بالكامل وصولا إلى المباراة.وأضاف: اتحاد الكرة وشباب خانيونس وضعا برنامج متكامل حيث سيتم استقبال الفريق رسميا على حاجز بيت حانون وسيصار إلى عقد مؤتمر صحافي وزيارات ميدانية ورياضية وترتيب تدريب هلال القدس على ملعب المباراة وعقد الاجتماع الفني.ولفت الى ان المباراة ستقام عند الساعة الرابعة والنصف من يوم 20 الجاري على إستاد فلسطين.وقال ان الجميع في قطاع غزة متشوق للقاء أبناء العاصمة التي لها مكانة عظيمة في نفوس الجميع، منذ انطلاق نهائي كأس فلسطين قبل 3 سنوات وأهلي الخليل هو بطل المحافظات الشمالية أما الموسم الحالي فهلال القدس بطلا وأعتقد أن الرسالةمن المباراة ستكون عظيمة تنعش من خلالها الذاكرة الفلسطينية بالتقاء أواصر الوطن وبقاء الرياضة وكرة القدم رافدا أساسيا للحفاظ على وحدة الوطن وتماسك الشعب بالالتفاف حول قضاياه الوطنية.وأشار الى ان تواصل إقامة نهائي كأس فلسطين بين شقي الوطن له دلالات عظيمة وكبيرة، وقال موجها حديثه لوسائل الاعلام الفلسطينية "رسالتكم كبيرة باستثمار هذا الحدث من خلال نقل المعاناة والعملقة وإخراج الصورة الحقيقية لعدالة قضيتنا الوطنية، نجزم انكم ونحن جميعا سنكون على قدر المسؤولية، ورسالتنا هي التحدي في حال أقدم الاحتلال على وضع العراقيل أمام البعثتين.وقال انه تم اختيار طاقم حكام لقيادة المباراة يضم: الحكم الدولي سامح القصاص ويساعده على الخطوط الحكمين حسام الحرازين ومحمود الصواف ونادر الحجار حكما رابعا.وحول استعدادات فريق شباب خانيونس لنهائي الكأس، قال المدير الفني للفريق محمد ابو حبيب : استعدينا بشكل جيد خلال شهر رمضان المبارك، وتم تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا وتكتيكيا ونفسيا، يوجد لدينا لاعبين مصابين وتم علاجهما ونحن نحاول تأهيلهما للحاق بالمباراتين حسب الإمكان وحاجة الفريق لهما.وحول خبرة شباب خانيونس في إدارة المباريات الكبيرة، قال: سنوات الخبرة موجودة والحمد لله وخاصة وجودي مدربا في النادي الذي عشت فيه أكثر من 25 عاما حيث اعلم الكثير من الامور عن النادي والفريق، بخلاف ان تكون مدربا في ناديآخر وهذا سيكون عامل ايجابي لى كمدرب بالإضافة لعلاقتي المميزة بالجهاز الفني و اللاعبين فهذا حافز للجميع لتحقيق نتائج ايجابية.وحول أهم الأهداف لشباب خانيونس من اللقاء قال ابو حبيب: هدفنا من المباراة نجاح العرس الكروي وتجسيد وحدة الشعب الفلسطيني و لقاء اخواننا في الضفة، وشخصيا اشتاق ان التقى مع شقيقى عبد الحميد وأسرته و بعض الأصدقاء و الأهم هو ان يرتفع اسم القدس الغالية علينا جميعا، اما على ارض الملعب فهدفنا هو الفوز بكأس فلسطين فهذا حق مشروع لنا و إخواننا فى هلال القدس.وحول مستوى فريق هلال القدس، قال: درسنا هلال القدس جيدا ونعلم إمكانياته وأخذنا ذلك بعين الاعتبار بكل تأكيد و نسعى جاهدين للفوز بالبطولة و ان تكون المباراتين تليق بسمعة الفريقين و الكرة الفلسطينية بشكل عام.اما عن صعوبات اللقاء، قال: ابرز الصعوبات هي عدم تجهيز ملعبنا البيتى فى خانيونس للمردود النفسي و للجماهير حيث ان مباراة الذهاب ستكون على ملعب فلسطين بمدينة غزة بالإضافة الى الضائقة المالية للنادي و لكننا في شباب خانيونس لاتؤثر علينا أي صعوبات.يشار الى ان مباراة الاياب ستجري بين الفريقين يوم السبت 23/ حزيران على ملعب فيصل الحسيني بالرام.