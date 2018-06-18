إعلان حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الثلاثاء 19 حزيران/ يونيو.وأكدت الداخلية، أن السفر غداً سيكون لمن تبقى من الحافلات (الأولى والثانية)، بالإضافة إلى الحافلات (الثالثة والرابعة والخامسة) من الكشف الذي تم إعلانه أمس الأحد.ودعت الوزارة، المواطنون الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة أعلاه التواجد الساعة 6:00 صباحًا، في صالة النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم لتسهيل سفرهم.كما دعت المسافرون الواردة أسماؤهم في الحافلات المتبقية من نفس الكشف انتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.