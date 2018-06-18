مصدر أميركي: الجيش الإسرائيلي قصف الحدود "السورية العراقية"

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر أميركي: إن الجيش الإسرائيلي، هو الذي قصف منطقة (البوكمال) على الحدود السورية العراقية، الليلة الماضية، في الوقت الذي اتهمت به الحكومة السورية التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالقصف الذي أسفر عن مقتل 52 شخصًا في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.ونفى الجيش الأميركي مسؤوليته عن القصف الذي استهدف قوات موالية للجيش السوري قرب الحدود العراقية وأدى إلى مقتل 52 من قوات الجيش السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قد نسبت القصف للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم وقع في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال.وأضافت الوكالة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى لم تحدده، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن الغارات تسببت بمقتل 38 من المقاتلين الموالين للجيش السوري في الضربة، لترتفع الحصيلة لاحقًا إلى 52 شخصًا.وأعلن (الحشد الشعبي) العراقي، إن قصفا أميركا على الحدود العراقية مع سورية أدى إلى قتل 22 من أفراده وإصابة 12 آخرين.